На рынке ипотеки появляются «серые» схемы

Размер первоначального взноса для покупки жилья вырос, и клиенты начали скрывать, что деньги на него взяли в кредит. Ассоциация банков России будет бороться с теми, кто помогает заемщикам прятать эту информацию.

Заемщикам помогают скрывать от банков, что деньги на первоначальный взнос по ипотеке были получены в кредит. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Ассоциации банков России (АБР) Георгия Лунтовского.

Нам известно о схемах, когда посредники (чаще всего сотрудники компаний-застройщиков) помогают людям взять кредит в одном банке таким образом, чтобы информация об этом не дошла до другого банка, где человек собирается оформлять ипотеку. При этом выдерживается определенный срок между подачей заявки на ипотеку и на кредит, — сказал Георгий Лунтовский.

Также он добавил, что поддерживает курс Центробанка и Минфина на сворачивание льготных ипотечных программ: они проводят «к серьезному дисбалансу».

Если в экономике ставки высокие, не нужно выдавать кредиты под низкие проценты — это значит, что в дальнейшем их не будут выплачивать, — объяснил Лунтовский.

Недавно власти установили размер первоначального взноса по ипотеке в 20% от суммы кредита. В 2024 ожидают, что он вырастет до 30%.