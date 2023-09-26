Национальный расчетный депозитарий провел первую сделку с участием оператора обмена ЦФА

25 сентября состоялась первая в России сделка с участием оператора обмена цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Об этом пишет «Коммерсант».

Национальный расчетный депозитарий (НРД) как оператор информационной системы выпустил ЦФА, эмитентом стал «ГПБ-факторинг».

Выпуск активов представляет собой денежное требование объемом 100 млн рублей, срок обращения – 1 день, а ставка – 13% годовых.

ЦФА были распроданы на Московской бирже, но покупатель не раскрывается.

3 августа 2023 года НРД включили в реестр операторов информационных систем, которые имеют право выпускать ЦФА. В реестр обмена ЦФА входит только Московская биржа.

С появлением более активного вторичного рынка можно ожидать активизации инвесторов и их интереса к ЦФА, — сказал основатель Cross Finance Александр Мамасидиков.

Сейчас номинальный объем выпусков ЦФА приближается к 40 млрд рублей. Всего было запущено 120 выпусков цифровых активов.

Гендиректор «Атомайз» Екатерина Фроловичева рассказала, что сейчас не проводится регулярных сделок на вторичном рынке ЦФА.

Ближайшая сделка может состояться 1 ноября 2023 года с цифровыми активами на площадке Альфа-банка.