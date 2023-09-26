Роструд напомнил, что декларацию по СОУТ можно отправить электронно

Специалисты Роструда напомнили работодателям, каким образом можно отправлять декларации СОУТ.
Порядок подачи декларации соответствия условий труда государственными нормативным требованиям охраны труда утвержден Приказом Минтруда России от 18.06.2021 г. № 406н.
Направить декларацию СОУТ можно одним из способов:
на бумажном носителе в государственную инспекцию труда по месту регистрации организации почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в государственную инспекцию труда по месту регистрации организации;
в электронном виде через сайт Роструда.
Дублировать документы в бумажном варианте и отправлять их повторно в ГИТ не нужно.
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