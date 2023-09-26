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Спецоценка (СОУТ)

Роструд напомнил, что декларацию по СОУТ можно отправить электронно

Направить декларацию СОУТ можно на бумаге и в электронном виде. Об этом напомнили сотрудники Роструда.
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Специалисты Роструда напомнили работодателям, каким образом можно отправлять декларации СОУТ.

Порядок подачи декларации соответствия условий труда государственными нормативным требованиям охраны труда утвержден Приказом Минтруда России от 18.06.2021 г. № 406н.

Направить декларацию СОУТ можно одним из способов:

  • на бумажном носителе в государственную инспекцию труда по месту регистрации организации почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в государственную инспекцию труда по месту регистрации организации;

  • в электронном виде через сайт Роструда.

Дублировать документы в бумажном варианте и отправлять их повторно в ГИТ не нужно.

Комментарии

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