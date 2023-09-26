Оформить электронную сим-карту в Tele2 теперь можно по биометрии

Для получения сим-карты больше не обязательно подтверждать личность в офисе оператора. Услуга доступна полностью онлайн тем, чьи биометрические данные есть в ГИС ЕБС.

Мобильный оператор Tele2 впервые начнет оформлять договоры на оказание услуг связи онлайн с применением биометрических данных из Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сказано на сайте Центра биометрических технологий.

Теперь стать абонентом Tele2 и получить электронную сим-карту (eSIM) можно полностью дистанционно, а подтверждать свою личность в офисе оператора связи больше не обязательно. Сервис реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», — говорится в сообщении.

Для дистанционного оформления eSIM нужны данные ГИС ЕБС.

Их можно зарегистрировать в приложении «Госуслуги Биометрия» с помощью 10-летнего загранпаспорта или сдать биометрию в ближайшем отделении банка.

Перед тем как подключать eSIM, нужно убедиться, что смартфон поддерживает эту технологию.

Скачать приложение «Госуслуги Биометрия» можно в RuStore, Google Play, App Store и AppGallery.