Оформить электронную сим-карту в Tele2 теперь можно по биометрии

Мобильный оператор Tele2 впервые начнет оформлять договоры на оказание услуг связи онлайн с применением биометрических данных из Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сказано на сайте Центра биометрических технологий.
Теперь стать абонентом Tele2 и получить электронную сим-карту (eSIM) можно полностью дистанционно, а подтверждать свою личность в офисе оператора связи больше не обязательно. Сервис реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», — говорится в сообщении.
Для дистанционного оформления eSIM нужны данные ГИС ЕБС.
Их можно зарегистрировать в приложении «Госуслуги Биометрия» с помощью 10-летнего загранпаспорта или сдать биометрию в ближайшем отделении банка.
Перед тем как подключать eSIM, нужно убедиться, что смартфон поддерживает эту технологию.
Скачать приложение «Госуслуги Биометрия» можно в RuStore, Google Play, App Store и AppGallery.
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