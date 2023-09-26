Центробанк: процентные ставки по рублевым вкладам выросли до 9,77%

Во второй декаде сентября средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 9,77%. Об этом сказано на сайте Центробанка.

В первой декаде сентября 10 крупнейших банков страны предлагали доходность по вкладам на уровне 9,7%, а в конце августа – 9,66%.

Центробанк учитывает максимальные ставки по вкладам, которые доступные любому клиенту банков.

В расчет не входят ставки с капитализацией процентов, а также вклады с дополнительными условиями. Например такими, как приобретение инвестиционных паев, открытие инвестиционного счета, оформление программ страхования жизни.