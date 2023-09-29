Пользователи интернета

WhatsApp не будет работать на Android с устаревшей операционной системой

Чтобы пользоваться мессенджером, нужна ОС Android версии 5.0 и выше.
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С 24 октября мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) будет недоступен пользователям с устаревшей версией Android. Об этом сказано на сайте компании.

Начиная с 24 октября 2023 года будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и выше. Ваш телефон должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время подтверждения номера. Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах, использующих соединение только по Wi-Fi, — говорится в сообщении.

Перед тем как компания прекратить поддержку операционной системы, пользователи получат в WhatsApp уведомление о том, что нужно обновление.

Пока что владельцы смартфонов на Android с ОС версии 4.1 и выше могут работать в мессенджере.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
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