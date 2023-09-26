Правительство направит 27 млрд рублей, чтобы обеспечить безопасность на производстве

В этом году на снижение травматизма и рисков на предприятиях был выделен почти 21 млрд рублей. В следующем году эта сумма вырастет до 27 млрд рублей.

В 2024 году кабмин выделит 27 млрд рублей для обеспечения безопасности сотрудников при работе на производствах. Об этом сказано на сайте правительства.

На эти деньги предприятия смогут автоматизировать процессы на вредных и опасных производствах, организовать новое обучение технике безопасности и подготовить специалистов к работе.

Ежегодно государство увеличивает объем средств, направляемых работодателям для обеспечения предупредительных мер. В текущем году это почти 21 млрд рублей, а на следующий год запланировано около 27 млрд. Растут и инвестиции компаний в безопасность труда, — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также он добавил, что происшествия на производствах носят комплексный характер. Зачастую это связано с недостаточной организацией и с низким уровнем подготовки специалистов и руководителей.