Переход на ЕНС завершен. В Трибуне обсуждают итоги работы ФНС

Даниил Егоров подвёл итоги работы ФНС России за восемь месяцев 2023 года. Переход на ЕНС завершен, а повышения ставок основных налогов в ближайшее время можно не ждать.

В понедельник, 25 сентября, на расширенном заседании коллегии ФНС России руководитель ведомства Даниил Егоров подвел итоги работы службы за восемь месяцев 2023 года.

Егоров сообщил, что процесс перехода на новый тип расчётов с бюджетом с помощью ЕНС завершился. Благодаря чему число невыясненных платежей снизилась почти в 24 раза (с 612 млрд руб. до 25,9 млрд руб.), а срок возврата средств налогоплательщикам сократился в пять раз.

Казалось бы, — хорошие новости, но пользователи Трибуны такими итогами не довольны. И мы их понимаем!

Если еще не высказали свое мнение, приходите в Трибуну и оставляйте комментарий.