Глава ФНС России подвел итоги работы ведомства, а Минфин указал на основные задачи

Повышение ставок основных налогов не предусмотрено проектом бюджета на 2024-2026 годы. Об этом говорили на заседании расширенной коллегии ФНС.

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Основной вывод, налоговый контроль ужесточат, читайте подробности ниже.

«Отвечая на сегодняшние экономические вызовы, Служба продолжает технологическую трансформацию, ежегодно адаптируя новые технологические решения и встраивая их в процессы налогового администрирования. Она работает в быстроменяющейся экономической ситуации, связанной с нарастающими санкциями, волатильностью мировой конъюнктуры, перестройкой логистических цепочек. Но одновременно мы наблюдаем рост внутреннего производства, формирование новых кооперационных цепочек, переориентацию многих компаний на рынки восточных стран. В этих условиях Служба обеспечивает позитивную динамику налоговых поступлений, особенно в части ненефтегазовых доходов», — сообщил руководитель ФНС России Даниил Егоров на расширенном заседании коллегии ведомства.

Так, за восемь месяцев 2023 года в бюджетную систему РФ поступило 29,4 трлн рублей с ростом в 2,4 трлн рублей, или 9%, к январю-августу 2022 года. Ненефтегазовые доходы выросли на 12%, или почти 2 трлн рублей, и составили 17,7 трлн рублей. Их доля в общем объеме доходов консолидированного бюджета РФ выросла на 7 п.п. к январю-августу 2022 года (с 73 до 80%). Из них:

5,3 трлн рублей поступило по налогу на прибыль с ростом на 11% (+0,5 трлн рублей),

3,9 трлн рублей - по НДФЛ с ростом на 12% (+0,4 трлн рублей),

4,5 трлн рублей - по НДС с ростом на 15% (+0,6 трлн рублей).

В консолидированные бюджеты регионов поступило 10,7 трлн рублей, что на 12%, или на 1,2 трлн рублей, больше аналогичного периода прошлого года. Плановые показатели бюджетов субъектов РФ превышены на 12%.

ФНС продолжает создавать прозрачные условия для ведения бизнеса и снижать издержки на выполнение налоговых обязательств для всех категорий предпринимателей. По итогам первого полугодия 2023 года завершено 2,8 тыс. выездных налоговых проверок, что в два раза меньше, чем 5,5 тыс. проверок в первом полугодии 2022 года. В среднем выездные проверки проводятся в отношении одного налогоплательщика из тысячи зарегистрированных, а по применяющим специальные налоговые режимы — одного из 10 тыс.

Кроме того, по итогам первого полугодия 2023 года в результате добровольного уточнения налоговых обязательств в бюджет дополнительно поступило 100 млрд рублей, что составляет 54% общей суммы по результатам контрольно-аналитической работы (182 млрд рублей).

Применение риск-ориентированного подхода в контрольной работе позволило сократить число запрашиваемых у налогоплательщиков документов. Теперь они запрашиваются у налогоплательщиков однократно и в исключительных случаях. Это позволило в 2022 году почти на 25% сократить их количество — с 8,1 до 6,1 млн ед., а за первое полугодие 2023 года еще на 24% — с 3,7 до 2,8 млн ед.

«Мы эту работу и дальше будем продолжать, чтобы вовлекать плательщиков в контрольные процедуры только в случае крайней необходимости», — подчеркнул Даниил Егоров.

Процесс перехода на новый тип расчетов с бюджетом с помощью ЕНС завершился.

Так, ФНС России фиксирует снижение числа транзакций по платежам в бюджет в 1,7 раза, сумма невыясненных платежей снизилась почти в 24 раза (с 612 млрд рублей невыясненных платежей к 25 сентября 2022 году до 25,9 млрд рублей на сегодня), срок возврата средств налогоплательщикам сократился в пять раз. Кроме того, ведомство стабилизировало и подготовило данные ЕНС для передачи крупнейшим разработчикам учетных систем, чтобы бухгалтерское сообщество могло видеть данные в удобной ему системе. Это не подразумевает отказа от привычных путей передачи данных, но упростит пользование ими.

ФНС России продолжает делиться с иностранными коллегами опытом цифровой трансформации налогового администрирования не только в ходе двусторонних визитов, но и путем технического содействия. Так, в начале года под эгидой Минфина России были заключены соглашения об оказании технической помощи с Таджикистаном и Киргизией на разработку систем налогового администрирования в части НДС, контрольно-кассовой техники, режима самозанятых, а также брендирование работы и фирменного стиля.

С 31 января 2023 года заработала интегрированная система администрирования косвенных налогов Союзного государства, разработанная российской и белорусской сторонами. Она позволит обеспечить единые правила расчета налоговых разрывов в цепочке хозяйственных операций на его территории, выстроить цепочки формирования добавленной стоимости, автоматизировать суждение обо всех рисковых зонах, а также упростить процедуры для добросовестных налогоплательщиков.

Кроме того, между Россией и Арменией реализуется уже второй этап пилотного проекта по обмену электронными товаросопроводительными документами. Он используется при трансграничной торговле между хозяйствующими субъектами стран с применением механизма доверенной третьей стороны.

Даниил Егоров отдельно отметил сокращение сроков проверки деклараций 3-НДФЛ и предоставления налоговых вычетов.

Так, за счет оптимизации организационных процессов и доработки программного обеспечения средний срок камеральной проверки за восемь месяцев 2023 года уменьшился с 41 до 20 дней (при этом предельный срок по НК РФ - 90 дней). В отношении упрощенных инвестиционных и имущественных вычетов по НДФЛ он сократился с 13 до пяти дней. При этом количество заявлений увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (571 тыс. и 214 тыс. соответственно). Продолжает расти и доля таких вычетов: инвестиционных с 38 до 60%, имущественных с 2 до 7%. Следующий этап — социальные вычеты. В следующем году ФНС России начнет получать данные от организаций здравоохранения, учебных заведений и фитнес-центров, что позволит быстро заполнять необходимые данные и оперативно предоставлять вычеты на лечение, обучение, спорт и др. налогоплательщикам.

Задачи ФНС России, которые обозначил замминистра финансов Алексей Сазанов на расширенном заседании коллегии службы:

↪️ поддержка стабильно высокого уровня поступлений в бюджет страны, обеспечение роста доходов в 2024 году на 14% за счет улучшения администрирования;

↪️ эффективное функционирование инструмента Единого налогового счета;

↪️ развитие автоматизированной упрощённой системы налогообложения с проработкой ее тиражирования на всю страну;

↪️ углубление инструментов анализа в системе «Эффективность льгот» за счет увеличения источников данных по неналоговым мерам поддержки, субсидиям и т.д.;

↪️ расширение функционала проекта «Налоговые расходы» с интеграцией данных ФТС России;

↪️ расширение периметра налогового мониторинга за счет снижения суммовых критериев для перехода на этот инструмент;

↪️ максимизация доступа к данным ФНС России для ведомств, бизнеса, экспертного сообщества через Платформу внешней поставки данных;

↪️ создание и развитие различных сервисов, упрощающих процедуры для граждан и бизнеса;

↪️ эффективное администрирование нового подакцизного товара — сахаросодержащих напитков, с пресечением схем налоговой оптимизации;

↪️ продолжение интеграции новых субъектов в российскую систему налогового администрирования (уже сейчас в новых регионах открыто 60 офисов ФНС России, более 120 тысяч организаций и предпринимателей числится в российских реестрах).