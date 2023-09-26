🔎Фильтруйте резюме по-новому. Искать нужного сотрудника стало удобней

Чем точнее вы зададите параметры поиска идеального кандидата, тем больше вероятность, что он найдётся быстро и будет соответствовать всем вашим критериям. В Клерка.Работа появились новые фильтры для эффективного поиска. Ищите быстрее и эффективнее!

Чем больше времени вы тратите на просмотр неподходящих резюме, тем меньше внимания достается достойным кандидатам и повышается шанс, что их схантят до вас. Поэтому мы добавили фильтры, которые отсеивают ненужные резюме. Например, теперь, можно указать предпочтительный уровень образования или район проживания. Фильтровать также можно:

по должности;

по зарплате;

по формату работы;

опыту;

графику и занятости.

Установить фильтр просто: слева на странице поиска на сайте Клерк.Работа вы увидите «Специализация», где и нужно выбрать предпочтительную должность соискателей.

Наши новые фильтры тут

Сбросить фильтры можно в любой момент. Надеемся, что новые возможности сделают работу с резюме значительно проще. Начните использовать их прямо сейчас: новые фильтры доступны всем пользователям, а контакты соискателей только работодателям.