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Как на УСН учитывать взносы за сентябрь, уплаченные в сентябре: опрос для бухгалтеров

Как только подходит конец очередного квартала, у бухгалтеров возникает резонный вопрос про уменьшение налога по УСН на страховые взносы за последний месяц квартала, уплаченные досрочно. Разъяснений на этот счет от Минфина и ФНС нет, поэтому каждый сам для себя принимает решение.
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Обсуждение этой темы идет на нашем форуме.

Поясним суть проблемы: уменьшать налог на взносы за работников можно только после их уплаты.

Раньше с этим проблем не было. Платежки на КБК взносов доказывали факт их уплаты. Можно было уплатить взносы за сентябрь 30.09 и учесть их для УСН в 3 квартале.

А как теперь доказать факт уплаты? Все деньги (в том числе, по платежкам-02) идут в общий котел.

Единственный способ как-то зафиксировать факт уплаты – это заявление о зачете. Если уплатить взносы 26 сентября и на следующий день подать заявление о зачете, они будут в резерве с 27.09 по 27.10, а 28.10 уйдут в бюджет на основании РСВ.

Но пока нет официальных разъяснений о том, нужно ли заявление о зачете или достаточно иметь положительное сальдо ЕНС на конец квартала, поможет ли зачет подтвердить факт уплаты.

А что вы думаете по этому поводу? Приглашаем вас принять участие в опросе.

Можно ли учесть взносы за сентябрь, уплаченные в сентябре, для уменьшения налога по УСН за 3 квартал?

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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