Получать статус безработного придется по новым правилам

Для выявления участников теневого сектора в финальную версию законопроекта «О занятости населения» добавлены новые условия для получения статуса безработного.

В финальную версию законопроекта «О занятости населения» добавлены новые условия для получения статуса безработного. Согласно ей специальные межведомственные комиссии будут выявлять участников теневого сектора, сообщают «Ведомости».

По итогам II квартала 2023 г. число неформально занятых граждан составляло 13,2 млн, или 18% от общей рабочей силы.

Теперь обязательным условием становится согласование индивидуального плана — его предложат сотрудники службы занятости после профилирования при помощи цифрового сервиса «Работа в России». План будет содержать информацию о подходящей работе, мерах поддержки и сроках их предоставления. Выполнять пункты будет обязательно, однако, если человек не согласен с предложениями, он может попросить об изменениях.