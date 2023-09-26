🎓 Вебинар. Изменения по электронным подписям и МЧД: что нужно сделать уже сегодня. 18 октября в 11:00 мск!

Современное бизнес-пространство постоянно меняется, а вместе с ним изменяются и требования к технологиям и процессам. После внесения поправок в закон № 63-ФЗ, электронные подписи и машиночитаемые доверенности (МЧД) становятся важными элементами успешной деятельности любой компании.
Записаться на вебинар бесплатно
Спикеры: Виктория Саврасова — продакт-менеджер, эксперт по МЧД и Дмитрий Панюшкин — продуктовый маркетолог, эксперт в ЭДО.
На вебинаре разберем:
Что такое МЧД. Подробно разъясним сущности и значения машиночитаемых доверенностей в современном контексте. Рассмотрим, как МЧД оптимизируют бизнес-процессы и обеспечивают безопасность.
Законодательные изменения. Разберем, что изменилось принятия поправок в законодательство и как нововведения воздействуют на бизнес.
Изменения в использовании электронных подписей после 31 августа: что изменилось и почему.
Переход к МЧД. Рассмотрим шаги к интеграции машиночитаемых доверенностей в корпоративные процессы, а также возможности сервисов СберКорус
Вопросы и ответы
Ждем Вас на вебинаре 18 октября в 11:00 мск!
Комментарии