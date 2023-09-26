🎓 Вебинар. Изменения по электронным подписям и МЧД: что нужно сделать уже сегодня. 18 октября в 11:00 мск!

Узнайте о последних изменениях в области электронных подписей и МЧД, и как эти изменения влияют на вас.

Современное бизнес-пространство постоянно меняется, а вместе с ним изменяются и требования к технологиям и процессам. После внесения поправок в закон № 63-ФЗ, электронные подписи и машиночитаемые доверенности (МЧД) становятся важными элементами успешной деятельности любой компании.

Записаться на вебинар бесплатно

Спикеры: Виктория Саврасова — продакт-менеджер, эксперт по МЧД и Дмитрий Панюшкин — продуктовый маркетолог, эксперт в ЭДО.

На вебинаре разберем:

Что такое МЧД. Подробно разъясним сущности и значения машиночитаемых доверенностей в современном контексте. Рассмотрим, как МЧД оптимизируют бизнес-процессы и обеспечивают безопасность. Законодательные изменения. Разберем, что изменилось принятия поправок в законодательство и как нововведения воздействуют на бизнес. Изменения в использовании электронных подписей после 31 августа: что изменилось и почему. Переход к МЧД. Рассмотрим шаги к интеграции машиночитаемых доверенностей в корпоративные процессы, а также возможности сервисов СберКорус Вопросы и ответы

Ждем Вас на вебинаре 18 октября в 11:00 мск!