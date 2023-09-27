За границей можно оплачивать покупки по QR-коду через СБП

Российские туристы смогут платить по системе быстрых платежей QR-кодом в Турции, Таиланде, Таджикистане, Узбекистане и на Кубе.

Туристам из России стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей (СБП) за границей. Об этом пишут «Известия».

Проводить подобную операцию можно в Турции, Таджикистане, Узбекистане, на Кубе и в Таиланде.

Сейчас в этих странах не так много мест, где принимают оплату по QR-коду, но платежи уже идут.

Не исключено, что к системе подключится больше иностранных банков-партнеров. Тогда схема станет популярной, считает партнер фирмы «Яков и Партнеры» Илья Иванинский.

Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить оплату, как и в России.

Среди других вариантов платежей за рубежом доступны карты «Мир», которые принимают в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане и в Абхазии.

Более сложный вариант — использовать криптовалюту или попробовать оформить карту иностранного банка.

Большая часть туристов по-прежнему пользуется за границей наличными.