Торговые сети не поддержали легализацию онлайн-продаж алкоголя

Появление алкоголя в интернете может привести к тому, что начнутся неконтролируемые продажи контрафактных и нелегальных напитков.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила против инициативы разрешить дистанционную торговлю алкогольной продукцией. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на письмо председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева в Минпромторг.

Основной причиной отказаться от онлайн-продаж спиртного АКРОТ считает риск для потребителей.

Резко возрастет число сайтов, которые начнут продавать алкоголь, в том числе и контрафактный.

Игорь Караваев напомнил, что сейчас нет эффективных механизмов блокировки продаж нелегальных спиртных напитков в интернете.

Сегодня ответственный потребитель может самостоятельно снизить свои риски приобретения фальсификата, полностью отказываясь от дистанционной покупки с доставкой, приобретая алкоголь в магазине физически, имеющем соответствующую лицензию, — сказано в письме.

В 2022 году по требованию Росалкогольрегулирования было заблокировано 6,8 тыс. нелегальных онлайн-магазинов по продаже алкоголя.

В сети «Азбука вкуса» наоборот поддержали легализацию онлайн-продаж алкоголя. О необходимости такого механизма заявили и в Ассоциации компаний интернет-торговли, куда входят Ozon, «СберМаркет», Wildberries.

В июне 2023 года Минфин концептуально поддержал законопроект об онлайн-торговле алкоголем, но отправил его на доработку.

Авторам нужно придумать, как обеспечить достаточной контроль за продажами. Новую версию документа внесут в Госдуму в осеннюю сессию.