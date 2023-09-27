🔥Стала известна безопасная доля вычета НДС по регионам на 3 квартал 2023 года

ФНС обновила данные для расчета безопасной доли вычета по НДС за 3 квартал 2023 года. Возьмите на вооружение!

Вчера, 26 сентября 2023 года ФНС обновила на своем сайте информацию о безопасной доле вычетов НДС на 3 квартал 2023 года (определена исходя из отчета 1-НДС на 01.08.2023).

Данные, на которые нужно ориентироваться при сдаче декларации за 3 квартал 2023:

по Москве — 88,9%,

в Петербурге — 90,9%,

в Московской области — 87,8%,

в Ленинградской области — 89,8%,

в Ханты-Мансийском АО — Югра (65,2%),

в Ямало-Ненецком округе (67,3%),

в Чукотском автономном округе (145,3%),

в Мурманской области (134,8%).

Превышение допустимой доли вычетов автоматически влечет за собой интерес контролеров и повышает риск выездной налоговой проверки (ВНП).

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