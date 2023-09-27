🔥Стала известна безопасная доля вычета НДС по регионам на 3 квартал 2023 года

Вчера, 26 сентября 2023 года ФНС обновила на своем сайте информацию о безопасной доле вычетов НДС на 3 квартал 2023 года (определена исходя из отчета 1-НДС на 01.08.2023).
Данные, на которые нужно ориентироваться при сдаче декларации за 3 квартал 2023:
по Москве — 88,9%,
в Петербурге — 90,9%,
в Московской области — 87,8%,
в Ленинградской области — 89,8%,
в Ханты-Мансийском АО — Югра (65,2%),
в Ямало-Ненецком округе (67,3%),
в Чукотском автономном округе (145,3%),
в Мурманской области (134,8%).
Превышение допустимой доли вычетов автоматически влечет за собой интерес контролеров и повышает риск выездной налоговой проверки (ВНП).
❗️Налоговая сейчас особенно следит за НДС. Многие ошибаются в счетах-фактурах, неправильно формируют налоговую базу или пытаются «оптимизировать» НДС. Избежать этих и других ошибок поможет курс повышения квалификации Все про НДС: от нуля до сложных моментов.
На практических примерах научитесь работать с НДС в любых ситуациях. Поможем разобраться с:
Новыми правилами по НДС.
Заполнением деклараций.
Получите удостоверение на 120 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
Комментарии1
Бух-оптимист
На вооружение надо брать подтверждающие документы. Тогда любая доля вычета будет безопасной.