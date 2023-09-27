Мишустин хочет поощрить торговые сети, которые не повышают цены на значимые товары

Правительство будет помогать продавцам, если они сохраняют потребительские цены на лекарства, продукты и стройматериалы.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал поощрить торговые сети, которые сохраняют цены на социально значимые товары на прежнем уровне. Об этом сказано на сайте правительства.

Видим, что многие крупные торговые сети ведут себя ответственно и не повышают цены на социально значимые товары. Считаю, что это очень правильно. Безусловно, такую практику нужно не просто поощрять, а ещё и активно развивать и распространять в наших регионах, — заявил Мишустин.

В список важных товаров премьер-министр включил лекарства, продукты и стройматериалы.

В 2022 году торговые сети снизили наценки на социально значимые товары на 8%.

Как сообщил глава ФАС Максим Шаскольский, практику ответственного ценообразования поддержали 98 региональных торговых сетей и многие несетевые магазины.