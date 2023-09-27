«РЖД» принимает заявки от малого бизнеса на участие в программе «выращивания» поставщиков

Участвовать в конкурсе могут предприниматели из Бурятии и Амурской области, которые поставляют лесопиломатериалы. Победитель заключит с «РЖД» офсетный договор.

ОАО «РЖД» со 2 по 18 октября 2023 года на цифровой платформе МСП.РФ проведет отбор заявок от малого и среднего бизнеса на участие в «выращивании». Об этом сказано на сайте МСП.

Принять участие в программе по развитию субъектов МСП для дальнейшего участия в закупках смогут компании из Амурской области и Республики Бурятия, которые занимаются поставкой лесопиломатериалов.

По результатам рассмотрения заявок будет отобран один участник, с которым будет заключен офсетный договор на поставку лесопиломатериалов в рамках реализации программы развития поставщиков, — говорится в сообщении.

Участники программы по развитию поставщиков получат правовую, методическую, информационную и организационную поддержку. Для них будет создана индивидуальная карта развития.

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