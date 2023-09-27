Семьи военных могут освободить от налога при продаже жилья

В Госдуму внесут законопроект об освобождении членов семей участников СВО от уплаты налога при продаже недвижимости.

В Госдуму внесут законопроектоб отмене налога при продаже недвижимости для членов семей участников спецоперации, пишут «Ведомости».

«Речь идет об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц членов семей участников специальной военной операции при продаже недвижимости <...> вне зависимости от срока приобретения недвижимости», — пояснил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.</...>

Сейчас действует общее правило, согласно которому при продаже жилья менее чем через 5 лет после его приобретения нужно выплачивать налог на доходы физических лиц по ставке 13%.