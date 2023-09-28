Голосовой помощник от «Яндекса» сможет заказывать продукты

«Яндекс» расширит возможности голосового ассистента «Алиса»: теперь пользователи «Лавки» смогут заказывать продукты и товары с ее помощью. Об этом пишет «Коммерсант».
Новая функция будет работать с 28 сентября в Москве и в Санкт-Петербурге.
«Алисе» достаточно перечислить список нужных продуктов, при этом не называя их точное наименование.
Например, можно сказать «молоко» — и в корзину добавится продукт, который пользователь уже покупал в «Лавке» раньше.
Чтобы оплатить заказ, его нужно подтвердить через уведомление на телефоне.
В 2020 году пользователи «Яндекса» могли заказывать такси с помощью помощника «Алиса». С тех пор не было изменений в части покупки товаров и услуг в диалоге с умным устройством.
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