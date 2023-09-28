Голосовой помощник от «Яндекса» сможет заказывать продукты

Впервые с 2020 года «Яндекс» добавил в голосовой помощник «Алису» возможность делать заказы в других своих сервисах.

«Яндекс» расширит возможности голосового ассистента «Алиса»: теперь пользователи «Лавки» смогут заказывать продукты и товары с ее помощью. Об этом пишет «Коммерсант».

Новая функция будет работать с 28 сентября в Москве и в Санкт-Петербурге.

«Алисе» достаточно перечислить список нужных продуктов, при этом не называя их точное наименование.

Например, можно сказать «молоко» — и в корзину добавится продукт, который пользователь уже покупал в «Лавке» раньше.

Чтобы оплатить заказ, его нужно подтвердить через уведомление на телефоне.

В 2020 году пользователи «Яндекса» могли заказывать такси с помощью помощника «Алиса». С тех пор не было изменений в части покупки товаров и услуг в диалоге с умным устройством.