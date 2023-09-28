Минпромторг собирается включить в эксперимент по маркировке производителей косметики и бытовой химии

Пока что о маркировке косметики, бытовой химии и другой продукции не объявляли, но министерство считает, что рынок уже готов внедрять систему прослеживаемости.

В ближайших планах Минпромторга начать маркировку косметики и бытовой химии. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

Сегодня можно уверенно говорить, что институт маркировки состоялся, и она поставлена на поток. Сейчас проходят эксперименты по её расширению на, в частности, титановую продукцию, на средства реабилитации, на икру. И в ближайших планах распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, косметику, бытовую химию и ряд других товарных категорий, — сказал глава Минпромторга.

Пока что о планах маркировать косметику и бытовую химию официально не объявляли. Но Денис Мантуров рассказал, что Минпромторг принимает решение о маркировке, исходя из состояния рынка и готовности производителей ее внедрять.

Ключевая цель маркировки – защита от контрафакта. На четверть сократилась доля нелегальных товаров в парфюмерной отрасли, на треть стало меньше фейковой обуви, в два раза — шин и покрышек.

Покупатели могут проверить подлинность продукта в бесплатном приложении «Честный ЗНАК».

Минпромторг и Минцифры работают над тем, чтобы его включили в список программ, которые обязательно должны быть установлены на все телефоны, которые ввозятся в РФ.