За восемь месяцев ВТБ заработал больше 350 млрд рублей

В августе банк получил 25,9 млрд рублей чистой прибыли, а с начала года — 351,2 млрд рублей. Кредитный портфель ВТБ вырос на 14,1%.

Банк ВТБ опубликовал неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за август и восемь месяцев 2023 года. Об этом сказано на сайте ВТБ.

Чистая прибыль группы ВТБ за восемь месяцев составила 351,2 млрд рублей. За август 2023 года банк заработал 25,9 млрд рублей.

Операционные доходы до резервов составили 804,1 млрд рублей, чистые процентные доходы — 500,2 млрд рублей, а комиссионные — 139,6 млрд рублей.

Банк потратил на создание резервов 137,4 млрд рублей. Траты на персонал и административные расходы составили 237,1 млрд рублей.

Уверенный рост объемов бизнеса, прежде всего в розничном сегменте, в сочетании с устойчивыми показателями качества кредитного портфеля будут способствовать дальнейшей позитивной динамике ключевых банковских доходов и выполнению целевых показателей прибыльности в текущем году, — сказал финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

С начала года совокупный объем кредитного портфеля ВТБ вырос на 14,1%, до 19,8 трлн рублей. Доля кредитов физлицам выросла с 32 до 33%.

Средства клиентов в банке выросли на 11,1%, до 20,6 трлн рублей. Денег, которые хранит бизнес в ВТБ, стало на 9,1% больше, всего — 12,1 трлн рублей.