Семьям с детьми предложили давать бесплатную землю после 10 лет брака

Депутаты хотят, чтобы дети росли в условиях современной усадьбы, а не в «человейниках». Правительство считает это предложением избыточным и не поддерживает инициативу.

Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям с детьми, которые живут в браке больше 10 лет. Об этом пишет «ТАСС».

Законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшее время.

Возрождение родовых усадеб — качественно новый уровень жизни наших граждан. Растить и воспитывать детей комфортнее в условиях современной усадебной застройки, а не бесконечных «человейников», — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По мнению депутатов, бесплатная земля от государства должна стать общей долевой собственностью всех членов семьи.

Правительство не поддержало инициативу, поскольку в Земельном кодексе уже есть основания, по которым отдельные категории населения имеют право получить бесплатные участки.