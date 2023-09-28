Теперь инвесторы будут получать меньше дивидендов. Мосбиржа понизила минимальный порог выплат до 50% от чистой прибыли

Раньше минимальная граница дивидендных выплат была на уровне 60% от чистой прибыли Мосбиржи.

Московская биржа утвердила новую дивидендную политику, по которой минимальная граница выплат будет установлена на уровне 50% от чистой прибыли биржи по МСФО. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова.

Раньше Мосбиржа платила инвесторам дивиденды, учитывая минимальный порог выплат в 60% от чистой прибыли.

По новой стратегии Мосбиржа хочет к 2028 году нарастить чистую прибыль до 65 млрд рублей. В связи с этим пришлось пересмотреть дивидендную политику торговой площадки.

Весной 2023 года наблюдательный совет Мосбиржи предложил выплатить инвесторам 11 млрд рублей за прошлый год.

Это составило только 30% от рекордной чистой прибыли биржи в размере 36,3 млрд рублей.