Криптовалюта

Футболиста тульского «Арсенала» развели на 2,4 млн при покупке криптовалюты

Аферисты обманули полузащитника тульского «Арсенала» Алексея Померко на 2,4 млн рублей при покупке криптовалюты.
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Футболиста тульского «Арсенала» Алексея Померко развели на два миллиона рублей при покупке криптовалюты, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, футболист решил приобрести крипту и попросил своего товарища — экс-футболиста молодежной сборной РФ Вячеслава Дмитриева — съездить на сделку в Москву-сити. Дмитриев согласился и с 10 тыс долларов прибыл на место встречи, куда должен был приехать продавец крипты. Пришедший представился Исламом. Экс-футболист дал ему 10 тысяч долларов. Ислам перевел их на криптокошелек и показал скрин о поступлении электронной валюты. Сделка завершилась успешно.

После этого Померко решил купить еще крипты. Он снова попросил друга Дмитриева совершить сделку по той же схеме и передал ему уже 24,5 тысяч долларов. Вторую встречу назначили тоже в Сити. Ислам взял деньги, показал скрин перевода, и быстро уехал. Но на этот раз деньги на криптокошелек не пришли.

В результате игрок тульского «Арсенала» потерял порядка 2,3 млн рублей. В настоящий момент полиция разыскивает мошенника.

Комментарии

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  • Логотип Василий Дристов
    Василий Дристов 5 минут назад

    Василий

    Надо было на bestchange обменник с большим рейтингом выбирать а не кидал с "лучшим курсом"

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