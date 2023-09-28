Футболиста тульского «Арсенала» развели на 2,4 млн при покупке криптовалюты

Футболиста тульского «Арсенала» Алексея Померко развели на два миллиона рублей при покупке криптовалюты, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, футболист решил приобрести крипту и попросил своего товарища — экс-футболиста молодежной сборной РФ Вячеслава Дмитриева — съездить на сделку в Москву-сити. Дмитриев согласился и с 10 тыс долларов прибыл на место встречи, куда должен был приехать продавец крипты. Пришедший представился Исламом. Экс-футболист дал ему 10 тысяч долларов. Ислам перевел их на криптокошелек и показал скрин о поступлении электронной валюты. Сделка завершилась успешно.

После этого Померко решил купить еще крипты. Он снова попросил друга Дмитриева совершить сделку по той же схеме и передал ему уже 24,5 тысяч долларов. Вторую встречу назначили тоже в Сити. Ислам взял деньги, показал скрин перевода, и быстро уехал. Но на этот раз деньги на криптокошелек не пришли.

В результате игрок тульского «Арсенала» потерял порядка 2,3 млн рублей. В настоящий момент полиция разыскивает мошенника.