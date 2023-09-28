💥Что бухгалтеру предстоит сдать в октябре 2023. Ловите табличку
План действий бухгалтера на октябрь. Ловите полезную табличку, чтобы ничего не забыть.
В октябре бухгалтеры отчитываются за III квартал и за 9 месяцев 2023 года. Какие расчеты и декларации надо сдать?
Основные сроки сдачи отчетов и платежей
Крайний срок
Что сделать
2 октября
5 октября
9 октября
сообщить в СФР о неполном использовании полученного финансирования предупредительных мер;
налогоплательщикам на АУСН, подтвердить или скорректировать информацию о доходах и расходах за сентябрь
12 октября
16 октября
20 октября
сдать единую упрощенную декларацию;
направить журнал счетов-фактур;
решить вопрос с освобождением от НДС;
отчитаться и заплатить косвенные налоги;
уплатить авансы по НВОС.
25 октября
представить уведомления о начисленных налогах;
сдать расчет по взносам;
сдать ЕФС-1;
представить 6-НДФЛ;
направить декларацию по НДС;
представить декларацию по налогу на прибыль;
сдать отчет о прослеживаемых товарах — за 3 квартал;
представить декларацию по водному налогу;
ИП — уплатить аванс по НДФЛ;
заплатить налог по АУСН за сентябрь.
30 октября
уплатить взносы за сентябрь;
перечислить НДФЛ с выплат с 23.09.2023 по 22.10.2023;
внести авансы по налогу на прибыль;
уплатить НДС за 3 квартал;
перечислить аванс по УСН;
заплатить авансы по налогу на имущество, транспортному и земельному;
перечислить торговый сбор
Чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, воспользуйтесь нашим «Календарем бухгалтера на 2023 год» со сроками сдачи основных отчетов и уплаты налогов и взносов. Он сделан на сервисе «Google Календарь». Вы сможете добавить этот календарь в свои календари на Google, либо подписаться на уведомления о нужных событиях.
Комментарии3
Королевская
а стописят отчетов в статистику?
Виктория
и 28/10 ндс за 2кв23 уплатить
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
28 - субботы. Перенос на 30е