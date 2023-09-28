Отчетность

💥Что бухгалтеру предстоит сдать в октябре 2023. Ловите табличку

План действий бухгалтера на октябрь. Ловите полезную табличку, чтобы ничего не забыть.
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В октябре бухгалтеры отчитываются за III квартал и за 9 месяцев 2023 года. Какие расчеты и декларации надо сдать?

Основные сроки сдачи отчетов и платежей

Крайний срок

Что сделать

2 октября

  • отказаться от освобождения от НДС по п. 3 ст. 149 НК

5 октября

  • налогоплательщикам на АУСН — сдать в ИФНС сведения за сентябрь 2023 г.

9 октября

  • сообщить в СФР о неполном использовании полученного финансирования предупредительных мер;

  • налогоплательщикам на АУСН, подтвердить или скорректировать информацию о доходах и расходах за сентябрь

12 октября

  • подать промежуточное уведомление по НДФЛ за период с 23.09.2023 по 09.10.2023

16 октября

  • уплатить страховые взносы на травматизм за сентябрь

20 октября

  • сдать единую упрощенную декларацию;

  • направить журнал счетов-фактур;

  • решить вопрос с освобождением от НДС;

  • отчитаться и заплатить косвенные налоги;

  • уплатить авансы по НВОС.

25 октября

  • представить уведомления о начисленных налогах;

  • сдать расчет по взносам;

  • сдать ЕФС-1;

  • представить 6-НДФЛ;

  • направить декларацию по НДС;

  • представить декларацию по налогу на прибыль; 

  • сдать отчет о прослеживаемых товарах — за 3 квартал;

  • представить декларацию по водному налогу;

  • ИП — уплатить аванс по НДФЛ;

  • заплатить налог по АУСН за сентябрь.

30 октября

  • уплатить взносы за сентябрь;

  • перечислить НДФЛ с выплат с 23.09.2023 по 22.10.2023;

  • внести авансы по налогу на прибыль; 

  • уплатить НДС за 3 квартал;

  • перечислить аванс по УСН;

  • заплатить авансы по налогу на имущество, транспортному и земельному;

  • перечислить торговый сбор

Чтобы не ошибиться, когда и какой отчет сдавать, воспользуйтесь нашим «Календарем бухгалтера на 2023 год» со сроками сдачи основных отчетов и уплаты налогов и взносов. Он сделан на сервисе «Google Календарь». Вы сможете добавить этот календарь в свои календари на Google, либо подписаться на уведомления о нужных событиях.

Комментарии

3
  • Логотип Королева
    Королева 51 минуту назад

    Королевская

    а стописят отчетов в статистику?

  • Логотип vika041020
    vika041020 12 минут назад

    Виктория

    и 28/10 ндс за 2кв23 уплатить

    • Логотип nlukina
      nlukina
      7 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      28 - субботы. Перенос на 30е 

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