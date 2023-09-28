Хотите лично в руки получить налоговое уведомление на имущественные налоги? Пишите заявление

Налоговики отправили налоговые уведомления на имущественные налоги физлиц по почте. Но при желании можно получить заветный бланк в налоговой инспекции или МФЦ.

Для этого налогоплательщик или его представитель может подать в ИФНС заявление установленной формы.

Оно утверждено приказом ФНС от 20.10.2022 № ЕД-7-21/947.

В нем надо выбрать способ получения запрошенного налогового уведомления: в налоговом органе, куда представлено заявление, либо через МФЦ.

Заявление рассматривается до 5 дней со дня его получения налоговиками. Затем вам вручат налоговое уведомление на бумаге и расписку, подтверждающую получение уведомления.

Рассылка уведомлений завершится до конца октября, сообщает ФНС. Но если вам не терпится получить его пораньше в бумажном виде из рук налогового инспектора, придется сходить в ИФНС, написать заявление и ждать, когда вам отдадут этот бланк.

Срок уплаты налогов — 01.12.2023.