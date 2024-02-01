Федеральное имущество будут приватизировать в 2024-2026 годах

Правительство определит список предприятий, которые можно будет приватизировать. От этого в бюджет ежегодно будет поступать по 1,2 млрд рублей.

Правительство перенесло сроки приватизации федерального имущества на 2024-2026 годы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

Изначально программа приватизации федерального имущества была запланирована на 2023-2025 годы.

В целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития внутреннего фондового рынка, а также формирования дополнительных доходов федерального бюджета могут быть приняты отдельные решения о приватизации пакетов акций, имеющих высокую инвестиционную привлекательность, — говорится в документе.

В распоряжении будет список предприятий, которые подлежат приватизации. Например, государство планирует выйти из капитала АО «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП).

От продажи имущества бюджет может получать по 1,2 млрд рублей ежегодно.

Однако этот прогноз не включает в себя стоимость акций крупных компаний. Они могут продаваться только с отдельного разрешения президента и правительства.