Дубликат трудовой книжки оформят на последнем основном месте работы

Роструд в письме от 15.09.2023 № ПГ/19097-6-1 рассмотрел такую ситуацию:
У работника было две работы (№1 – основная, №2 – совместительство). Он сначала уволился с основной, а потом и с работы №2. При увольнении ему, как положено, выдали трудовую книжку. Но он ее потерял. Теперь надо все восстанавливать. К кому идти – к работодателю №1 или №2?
Роструд заявил, что в данной ситуации надо обратиться к работодателю по последнему основному месту работы с заявлением о выдаче дубликата трудовой книжки.
Порядок оформления дубликата утвержден приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.
Комментарии