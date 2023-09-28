Дубликат трудовой книжки оформят на последнем основном месте работы

Чем проще, тем лучше. Как писать посты в Трибуне, чтобы их читали

Хочу поделиться простыми правилами того, как писать посты у нас в Трибуне, чтобы их читали. Казалось бы, что здесь сложного? Но, не все так просто, как кажется. Попробуйте внедрить правила, описанные в этой статье, и я уверена, что ваши тексты по достоинству оценят пользователи.