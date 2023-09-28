Кадровые документы

Дубликат трудовой книжки оформят на последнем основном месте работы

Если человек работал на основной работе и по совместительству, то в случае потери трудовой книжки обращаться надо к бывшему основному работодателю.
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Роструд в письме от 15.09.2023 № ПГ/19097-6-1 рассмотрел такую ситуацию:

У работника было две работы (№1 – основная, №2 – совместительство). Он сначала уволился с основной, а потом и с работы №2. При увольнении ему, как положено, выдали трудовую книжку. Но он ее потерял. Теперь надо все восстанавливать. К кому идти – к работодателю №1 или №2?

Роструд заявил, что в данной ситуации надо обратиться к работодателю по последнему основному месту работы с заявлением о выдаче дубликата трудовой книжки.

Порядок оформления дубликата утвержден приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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