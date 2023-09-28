Инвестиции

«Татнефть» выплатит дивиденды в размере 27,54 рубля за акцию

Всего компания собирается заплатить инвесторам больше 4 млрд рублей.
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Акционеры «Татнефти» приняли решение о выплате дивидендов за шесть месяцев 2023 года. Об этом сказано на портале Центра раскрытия информации.

На одну ценную бумагу инвесторы получат 27,54 рубля или 2754% к номинальной стоимости акции.

Общий размер начисленных доходов по ценным бумагам составляет 4,62 млрд рублей.

11 октября 2023 года будут определены лица, которые имеют право на получение дивидендов.

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в первом полугодии составила 128,1 млрд рублей, а по МСФО — 147,83 млрд рублей.

Компания направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли.

Комментарии

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