При переходе с УСН на ОСНО можно будет три года учитывать старые расходы на товар

Уточнят переходные положения в части учета в составе расходов для налога на прибыль стоимости товара в случае перехода с УСН на ОСНО.

Такой план прописан в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.

На ОСНО для налога на прибыль можно будет учитывать в расходах товары, приобретенные и оплаченные не ранее чем за 3 года, предшествующих году перехода с УСН, но реализованных после перехода на ОСНО.

Таким образом, если товар купили на УСН, но он 5 лет пролежал на складе к моменту перехода на ОСНО, то в расходы его взять нельзя.

Если он пылился на складе только 2 года, то в расходы принять можно.

Эту поправку пока только планируют разработать. Как это будет отражено в проекте – время покажет.

Нормы по УСН, который действуют сейчас, вы освоите на нашем курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Вы узнаете, как правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет. Получите официальный красный диплом. Внесем его в реестр Рособрнадзора, а оригинал отправим вам по почте.

Купить курс