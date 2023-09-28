Самозанятые будут сами выбирать дату постановки на учет

В заявлении о постановке на учет самозанятые смогут сами указывать нужную им дату.

Можно будет выбрать дату, с которой физлицо начинает применять режим НПД или завершает его применение, в частности, в связи с переходом на иной специальный налоговый режим.

Такая норма прописана в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы. Документ размещен на сайте Минфина.

Еще из поправок для самозанятых – их не будут привлекать к ответственности в случае самостоятельного выявления и устранения ими нарушения порядка и сроков передачи сведений о расчетах.

Также право регистрировать самозанятых и обмениваться данным с ФНС получит Евразийский банк развития.