🎓 Вебинар. Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса. 20 октября в 15:00 мск!

Разберитесь в преимуществах цифрового рубля и цифрового паспорта и узнайте, как это использовать в жизни и бизнесе, на вебинаре, который проведет юрист, ведущий правовую поддержку цифрового бизнеса.

Цифровизация активно идет во все сферы жизни государства. Последними нашумевшими новостями стали новости о введении цифрового рубля и цифрового паспорта. Как цифровой рубль меняет систему уплаты налогов и систему расчетов, а также какие есть плюсы у цифрового рубля и как это использовать бизнесу?

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Спикер: Дмитрий Кириллов — советник Lidings, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, член межведомственной рабочей группы Минцифры России по вопросам налогообложения ИТ-компаний.

На вебинаре разберем:

Цифровой рубль — как это работает.

Этапы внедрения цифрового рубля.

Особенности расчетов цифровыми рублями.

Обязательные платежи цифровыми рублями.

Цифровой паспорт против бумажного — вместо или вместе?

Специфика использования цифрового паспорта.

Риски и преимущества использования цифрового паспорта.

Ждем Вас на вебинаре 20 октября в 15:00 мск!