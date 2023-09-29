🎓 Вебинар. Цифровой рубль и цифровой паспорт: принципы работы для граждан и бизнеса. 20 октября в 15:00 мск!

Цифровизация активно идет во все сферы жизни государства. Последними нашумевшими новостями стали новости о введении цифрового рубля и цифрового паспорта. Как цифровой рубль меняет систему уплаты налогов и систему расчетов, а также какие есть плюсы у цифрового рубля и как это использовать бизнесу?
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Спикер: Дмитрий Кириллов — советник Lidings, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, член межведомственной рабочей группы Минцифры России по вопросам налогообложения ИТ-компаний.
На вебинаре разберем:
Цифровой рубль — как это работает.
Этапы внедрения цифрового рубля.
Особенности расчетов цифровыми рублями.
Обязательные платежи цифровыми рублями.
Цифровой паспорт против бумажного — вместо или вместе?
Специфика использования цифрового паспорта.
Риски и преимущества использования цифрового паспорта.
Ждем Вас на вебинаре 20 октября в 15:00 мск!
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