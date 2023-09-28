Центробанк снова продлил ограничения на денежные переводы за рубеж

Ограничения на вывод средств физическими лицами за границу будут действовать еще полгода. Новый срок действия ограничений – с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года.

Банк России продлил ограничения на перечисление денег через системы переводов до 31 марта 2024 года. Об этом сказано на сайте ЦБ.

В месяц за рубеж можно отправить не более 10 тыс. долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Жители России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до 1 млн долларов или средства в другой иностранной валюте, эквивалентные этой сумме.

Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран, — говорится в сообщении.

Запрет на переводы денег в недружественные страны сохраняется для физлиц, которые не работают в России.

Переводы недоступны компаниям из таких государств, которые не находятся под контролем российских бизнесменов.

Банки из недружественных стран могут переводить средства в рублях с помощью корреспондентских счетов, открытых в российских банках. Даже если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.