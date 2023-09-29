Банки

Путин одобрил продажу бизнеса итальянского банка «Интеза» в России

Группа Intesa решила закрыть свое представительство в Москве. Итальянский банк с марта 2022 прекратил финансирование российских и белорусских компаний.
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Владимир Путин выдал специальное разрешение на проведение сделок с акциями банка «Интеза», который принадлежит итальянской группе Intesa. Об этом сказано в распоряжении президента.

Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций акционерного общества «Банк Интеза», — говорится в документе.

В распоряжении нет информации о потенциальных покупателях банка «Интеза».

«Интеза» — российский дочерний банк итальянской группы Intesa Sanpaolo, одной из крупнейших банковских групп в еврозоне и лидером рынка банковских услуг Италии.

В марте 2022 года Intesa Sanpaolo прекратила финансирование российских и белорусских компаний, а также больше не инвестирует в финансовые инструменты этих стран.

Комментарии

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