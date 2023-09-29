УСН

Что компания должна сделать после перехода с УСН на ОСНО

При переходе с упрощенки на общую систему компании придется перестроить весь учет, платить больше налогов и готовить дополнительную отчетность. Рассказываем, как максимально облегчить переход.
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Добровольно изменить режим налогообложения с упрощенки на общий можно только с 1 января следующего года, до 15 января необходимо подать в налоговую уведомление об отказе от применения УСН по форме № 26.2-3.

Вынужденный переход. Нужно вести учет по-новому с начала квартала, в котором компания перестала соответствовать критериям УСН: с 1 января, с 1 апреля, с 1 июля или с 1 октября.

Порядок действий, чтобы организации перейти с упрощенки на общую систему:

  1. Подать в налоговую сообщение об утрате права на УСН не позднее 15 октября по форме 26.2-2.

  2. Посчитать базу по упрощенке за 6 месяцев 2023 года, уплатить налог и подать декларацию.

  3. Учесть доходы и расходы, которые формируют базу по налогу на прибыль в переходном периоде.

  4. Определить остаточную стоимость внеоборотных активов.

  5. Уплатить налог на прибыль и налог на имущество с основных средств, облагаемых по балансовой стоимости.

  6. Уплатить НДС.

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Комментарии

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