Что компания должна сделать после перехода с УСН на ОСНО

При переходе с упрощенки на общую систему компании придется перестроить весь учет, платить больше налогов и готовить дополнительную отчетность. Рассказываем, как максимально облегчить переход.

Добровольно изменить режим налогообложения с упрощенки на общий можно только с 1 января следующего года, до 15 января необходимо подать в налоговую уведомление об отказе от применения УСН по форме № 26.2-3.

Вынужденный переход. Нужно вести учет по-новому с начала квартала, в котором компания перестала соответствовать критериям УСН: с 1 января, с 1 апреля, с 1 июля или с 1 октября.

Порядок действий, чтобы организации перейти с упрощенки на общую систему:

Подать в налоговую сообщение об утрате права на УСН не позднее 15 октября по форме 26.2-2. Посчитать базу по упрощенке за 6 месяцев 2023 года, уплатить налог и подать декларацию. Учесть доходы и расходы, которые формируют базу по налогу на прибыль в переходном периоде. Определить остаточную стоимость внеоборотных активов. Уплатить налог на прибыль и налог на имущество с основных средств, облагаемых по балансовой стоимости. Уплатить НДС.

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