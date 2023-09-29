Оплачивать игры на зарубежных площадках будет можно через МТС-банк

Зарубежные игровые и стриминговые сервисы, перестали принимать оплату из России. Чтобы пользователи могли пополнить виртуальные кошельки, МТС-банк предложит купить специальный ваучер.

МТС-банк собирается запустить сервис для оплаты покупок на зарубежных игровых и стриминговых площадках. Об этом узнал «Коммерсант».

С первой половины октября 2023 года банк начнет предоставлять услуги по продаже ваучеров для пополнения виртуальных кошельков в зарубежных стриминговых и игровых сервисах, которые не принимают платежи из России.

Например, такие сервисы как Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play.

Сервис от МТС-банка будет работать следующим образом: пользователь в мобильном приложении покупает ваучер на пополнение баланса в одном из сервисов.

Затем ему на электронную почту придет код и инструкция, как сделать так, чтобы аккаунт не был связан с РФ. После чего можно вводит полученный код на самой площадке – и виртуальный кошелек будет пополнен.

Услуга банка не новая для рынка. Продавцы электроники уже предлагают любителям игр цифровые подарочные карты на пополнение баланса аккаунтов.