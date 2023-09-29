Ведение бизнеса

Правительство смягчило требования к производственным предприятиям для получения господдержки

Компании, которые оказывают производственные и высокотехнологичные услуги, могут стать участниками промышленных кластеров и получать господдержку.
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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое смягчает требование к участникам промышленных кластеров, претендующих на получение господдержки. Об этом сказано на сайте кабмина.

Решение позволит поддержать сервисные компании, которые обеспечивают стабильность производственного процесса, отвечают за обслуживание и ремонт оборудования, доставляют материалы, предоставляют услуги по проектированию и разработке новых продуктов и технологий, а также по обработке и переработке сырья, — говорится в сообщении.

Теперь предприятия могут не вести раздельный учет заплаты сотрудников, которые создают импортозамещающую продукцию.

Также организации кластеров будут предоставлять меньше документов для подтверждения соответствия требованиям.

Сейчас действует больше 50 промышленных кластеров, в которые входят около 640 предприятий.

Компании имеют право на льготные кредиты, упрощенный налоговый и таможенный контроль, на льготы по страховым взносам.

Кроме того, государство предоставляет субсидии на покупку стартовых партий продукции.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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