«Сбер» собирается выкупить свои акции у нерезидентов

Пока что у банка нет конкретных планов. Специалисты думают, как под санкциями можно выкупить свои активы.

Сбербанк рассматривает возможность выкупа собственных акций у инвесторов-нерезидентов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу «Сбера» Германа Грефа.

Пока у нас конкретных планов нет. Мы думаем на эту тему, но пока нет планов, — сказал Греф.

На годовом собрании акционеров Сбербанк раскроет, сколько акций компании сейчас принадлежат нерезидентам.

На фоне новостей о возможном выкупе активов акции «Сбера» на Мосбиржеподорожали на 1,56%.

Ритейлер «Магнит» был первой публичной российской компанией, которая согласовала выкуп своих акций у иностранных инвесторов. Вернуть активы пришлось со скидкой в 50%. Оферта оказалась успешной, и «Магнит» смог получить 21,5% своих акций.

В отличие от «Магнита», Сбербанк находится под блокирующими санкциям, что может осложнить процедуру обратного выкупа активов.