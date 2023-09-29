150 млн. рублей потратил «Росбанк» на внедрение цифрового рубля

Чтобы каждая транзакция подписывалась онлайн электронной цифровой подписью, требуется перестройка внутрибанковских систем и каналов взаимодействия с клиентами. В частности, мобильных и интернет-банков.
Кроме Росбанка внедрить цифровой рубль пытаются ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-Банк», ПСБ, «Совкомбанк», «Ак Барс», Дом РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», «Транскапиталбанк», «МТС-Банк» и «Киви Банк».
На втором этапе к пилоту присоединятся ещё 16 банков.
Разберитесь в преимуществах цифрового рубля и цифрового паспорта и узнайте, как это использовать в жизни и бизнесе, на вебинаре, который проведет юрист, ведущий правовую поддержку цифрового бизнеса.
Успейте записаться на вебинар со скидкой 79%, всего за 399 рублей!
Спикер: Дмитрий Кириллов — советник Lidings, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, член межведомственной рабочей группы Минцифры России по вопросам налогообложения ИТ-компаний.
Ждем Вас на вебинаре 20 октября в 15:00 мск!
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