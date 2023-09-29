150 млн. рублей потратил «Росбанк» на внедрение цифрового рубля

Самая большая статья расходов после безопасности — построение шлюза между банком и ЦБ.
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Чтобы каждая транзакция подписывалась онлайн электронной цифровой подписью, требуется перестройка внутрибанковских систем и каналов взаимодействия с клиентами. В частности, мобильных и интернет-банков.

Кроме Росбанка внедрить цифровой рубль пытаются ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-Банк», ПСБ, «Совкомбанк», «Ак Барс», Дом РФ, «Синара», «Ингосстрах банк», «Транскапиталбанк», «МТС-Банк» и «Киви Банк».

На втором этапе к пилоту присоединятся ещё 16 банков.

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