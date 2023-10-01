В Госдуме объяснили, в каких случаях дачники должны платить налог на бани, сараи и туалеты

Депутат парламента Сергей Гаврилов заявил, что собственник земельного участка должен будет платить налог за баню, сарай, туалет или иное аналогичное сооружение, если эти строения относятся к хозяйственным постройкам:

— Главный признак такой постройки — наличие прочного фундамента, который отличает её от схожих построек без фундамента, которые с землёй уже неразрывно не связаны и легко переносятся. Во втором случае данные сооружения (баня, туалет, сарай, теплица, навес итд) уже не считаются объектами капитального строительства и налог с них платить граждане не должны.

По словам Гаврилова, в Росреестре также выразили свою позицию. В ведомстве отметили, что если строение гражданина на его земельном участке, (в т.ч. баня, сарай или туалет) имеют фундамент и все признаки капитального объекта, гражданин, построивший этот объект, должен его зарегистрировать и легализовать в качестве объекта капитального строительства:

— Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом.