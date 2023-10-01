❗ Утвердили форму Р19001 для упрощенного закрытия бизнеса

Приказ ФНС от 24.07.2023 № ЕД-7-14/493@ опубликован на официальном портале.
Ранее можно было подать заявление на упрощенную ликвидацию через электронный сервис ФНС, куда была заложена новая форма неутвержденного заявления.
С 10 октября приказ с формой Р19001 вступит в силу и можно будет сдать заявление на бумаге – лично или через нотариуса.
Напомним, упрощенное исключение из ЕГРЮЛ возможно для бизнеса из реестра МСП, который одновременно отвечает следующим условиям:
не является плательщиками НДС;
не имеет кредиторской и налоговой задолженности;
не имеет недвижимого имущества, транспортных средств и др.
Об упрощенной процедуре закрытия бизнеса мы рассказывали здесь.
Комментарии2
Получается, подписывать заявление может только Учредитель, Гендир не может? А если несколько учредителей-физлиц? Кто подписывает?
Ирина
Все учредители