Ликвидация бизнеса

❗ Утвердили форму Р19001 для упрощенного закрытия бизнеса

С 1 июля заработали правила исключения компаний малого бизнеса из ЕГРЮЛ в упрощенном порядке по заявлению учредителей. Бланк, необходимый для этих целей (форма Р19001), будет применяться с 10 октября. Его наконец-то утвердили.
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Приказ ФНС от 24.07.2023 № ЕД-7-14/493@ опубликован на официальном портале.

Ранее можно было подать заявление на упрощенную ликвидацию через электронный сервис ФНС, куда была заложена новая форма неутвержденного заявления.

С 10 октября приказ с формой Р19001 вступит в силу и можно будет сдать заявление на бумаге – лично или через нотариуса.

Напомним, упрощенное исключение из ЕГРЮЛ возможно для бизнеса из реестра МСП, который одновременно отвечает следующим условиям:

  • не является плательщиками НДС;

  • не имеет кредиторской и налоговой задолженности;

  • не имеет недвижимого имущества, транспортных средств и др.

Об упрощенной процедуре закрытия бизнеса мы рассказывали здесь.

Комментарии

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  • Логотип DiZar
    DiZar 9 минут назад

    Получается, подписывать  заявление может только Учредитель, Гендир не может? А если несколько учредителей-физлиц? Кто подписывает?

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 6 минут назад

      Ирина

      Все учредители

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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