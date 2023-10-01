❗ Утвердили форму Р19001 для упрощенного закрытия бизнеса

С 1 июля заработали правила исключения компаний малого бизнеса из ЕГРЮЛ в упрощенном порядке по заявлению учредителей. Бланк, необходимый для этих целей (форма Р19001), будет применяться с 10 октября. Его наконец-то утвердили.

Приказ ФНС от 24.07.2023 № ЕД-7-14/493@ опубликован на официальном портале.

Ранее можно было подать заявление на упрощенную ликвидацию через электронный сервис ФНС, куда была заложена новая форма неутвержденного заявления.

С 10 октября приказ с формой Р19001 вступит в силу и можно будет сдать заявление на бумаге – лично или через нотариуса.

Напомним, упрощенное исключение из ЕГРЮЛ возможно для бизнеса из реестра МСП, который одновременно отвечает следующим условиям:

не является плательщиками НДС;

не имеет кредиторской и налоговой задолженности;

не имеет недвижимого имущества, транспортных средств и др.

Об упрощенной процедуре закрытия бизнеса мы рассказывали здесь.