Взносы на травматизм

В 2024 году будут действовать тарифы взносов на травматизм от 0,2% до 8,5%

На 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов установят правила по страховым взносам на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Они будут такими же, как в 2023 году.
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Будет 32 тарифа – от 0,2% до 8,5%.

Правительственный законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

По-прежнему сохранят скидку по взносам на зарплату работников-инвалидов. За них надо будет платить 60% от тарифа.

Взносы на травматизм начисляют по трудовым договорам и договорам ГПХ, в которых прописано такое условие.

Кстати, скоро для формы ЕФС-1 введут специальные коды для договоров ГПХ от имени ИП, чтобы СФР сразу знал, будут по этому договору взносы или нет.

Все поправки в форму ЕФС-1, в том числе, по взносам на травматизм, мы разбирали здесь.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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