В 2024 году будут действовать тарифы взносов на травматизм от 0,2% до 8,5%

Будет 32 тарифа – от 0,2% до 8,5%.
Правительственный законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.
По-прежнему сохранят скидку по взносам на зарплату работников-инвалидов. За них надо будет платить 60% от тарифа.
Взносы на травматизм начисляют по трудовым договорам и договорам ГПХ, в которых прописано такое условие.
Кстати, скоро для формы ЕФС-1 введут специальные коды для договоров ГПХ от имени ИП, чтобы СФР сразу знал, будут по этому договору взносы или нет.
Все поправки в форму ЕФС-1, в том числе, по взносам на травматизм, мы разбирали здесь.
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