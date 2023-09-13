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Отчетность в СФР

💥 Вводят новые коды для договоров ГПХ в форме ЕФС-1

Сейчас в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 (вместо СЗВ-ТД) есть пять кодов для договоров ГПХ. Их будет семь. Добавят коды для договоров, в которых прописаны условия о страховании от нечастных случаев, когда надо платить взносы в СФР на травматизм. Это касается ИП.
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Проект с новой формой ЕФС-1 опубликован на федеральном портале.

Будут новые коды ДГПХФЛНС и ДАВТФЛНС.

Смотрите в нашей таблице, какие коды для договоров ГПХ сейчас есть в ЕФС-1 и что изменится.

Код (как сейчас)

Код (как будет в новой форме)

Вид договора

ДГПХ

ДГПХ

договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг)

ДАВТ

ДАВТ

договор авторского заказа

ДОИП

ДОИП

договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства

ИЗЛД

ИЗЛД

договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства

ЛДПИ

ЛДПИ

договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства

ДГПХФЛНС

договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг), по которому страхователь – физлицо (в том числе, ИП) обязан уплачивать страховые взносы на травматизм

ДАВТФЛНС

договор авторского заказа, по которому страхователь – физлицо (в том числе, ИП) обязан уплачивать страховые взносы на травматизм

Таким образом, СФР сможет понять, когда надо ставить на учет ИП как работодателя и когда его снимать с учета, если бизнесмен не принимает сотрудников по ТД, а нанимает исполнителей по ГПХ.

Постановка на учет ИП сейчас идет автоматом при сдаче первого отчета ЕФС-1 с подразделом 1.1.

Но сейчас непонятно, есть ли в договоре ГПХ условие о взносах на травматизм, или нет. Теперь это недоразумение исправят – будут новые коды для ИП.

Комментарии

2
  • Логотип IriEro
    IriEro 19 минут назад

    Ирина

    Но сейчас непонятно, если в договоре ГПХ условие о взносах на травматизм, или нет.

    Мне кажется, что здесь ошибка. Если  -  есть ли

  • Логотип бух2007
    бух2007
    18 минут назад

    Будут новые коды ДГПХФЛНС и ДАВТФЛНС.

    кто-то ведь придумывает все эти коды) Но в этом случае введение новых кодов хотя бы оправданно. Чтобы не ставить на учет поголовно всех ИП и ждать от них потом раздел 2 (4-ФСС), хотя у них никаких взносов нет.

    Думаю, таких ИП с новыми кодами по всей стране будет раз, и обчелся.

    Не так много тех, кто по ГПХ платит травматизм

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