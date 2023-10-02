Рынок облигаций сократился до 285 млрд рублей. Это худший результат за полгода

Из-за роста ключевой ставки ЦБ компании стали отказываться от выпуска классических облигаций с фиксированными выплатами и переходить на флоатеры с плавающим купонным доходом.

В сентябре российский долговой рынок показал худший результат за полгода: корпоративные заемщики привлекли только 285 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Активность компаний, которые выпускают облигации, снизилась из-за ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка.

После повышения ключевой ставки эмитенты перестали размещать классические облигации.

Для компаний занимать средства через выпуск бумаг с фиксированным купоном сейчас стало довольно дорого, особенно если делать это на относительно длинный срок, а для инвесторов покупка таких бумаг несет дополнительный процентный риск, — сказал руководитель направления анализа рынка облигаций ИБ «Синара» Александр Афонин.

Эмитенты переходят к выпуску флоатеров — облигаций с переменным купонным доходом, который привязан либо к ключевой ставке, либо к RUONIA.

В сентябре уже четыре компании разместили флоатеры на 72 млрд рублей.

В конце сентября сбор заявок по таким бумагам провели АФК «Система» и ОАО РЖД. 2 октября заявки на флоатеры будет собирать «РусГидро», а 3 октября – «Газпром».

Заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала БКС КИБ Наталья Виноградова рассказала, что выпускать флоатеры могут себе позволить только эмитенты первого эшелона.

Инструменты с плавающим купоном имеют высокий коэффициент зависимости ликвидности от объема выпуска, чем инструменты с фиксированными ставками.