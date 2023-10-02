Кредитование

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

Всего на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей направят 55 млрд рублей, это позволит субсидировать не менее 40 тысяч льготных займов.
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Кабмин направит дополнительные 10 млрд рублей на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом сказано на сайте правительства.

Принятые решения помогут не только обслуживать действующие обязательства аграриев, но и реализовывать новые проекты, нарастить объёмы производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия и сохранить для наших граждан широкий выбор качественных отечественных продуктов, — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Из-за повышения ключевой ставки выдачи займов приостановились до 13%.

На прошлом заседании кабмин направил на поддержку программы 45 млрд рублей, теперь еще добавили 10 млрд рублей. Это позволит субсидировать не меньше 40 тыс. льготных кредитов.

В 2022 году было заключено 28 тыс. льготных кредитов на проведение сельхозработ, посевной и уборочной кампании.

Комментарии

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