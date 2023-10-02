Правительство выделит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты аграриям

Кабмин направит дополнительные 10 млрд рублей на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей. Об этом сказано на сайте правительства.
Принятые решения помогут не только обслуживать действующие обязательства аграриев, но и реализовывать новые проекты, нарастить объёмы производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия и сохранить для наших граждан широкий выбор качественных отечественных продуктов, — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Из-за повышения ключевой ставки выдачи займов приостановились до 13%.
На прошлом заседании кабмин направил на поддержку программы 45 млрд рублей, теперь еще добавили 10 млрд рублей. Это позволит субсидировать не меньше 40 тыс. льготных кредитов.
В 2022 году было заключено 28 тыс. льготных кредитов на проведение сельхозработ, посевной и уборочной кампании.
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