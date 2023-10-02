НДС

НДС на гамбургеры в России вырос вдвое. Поднимут ли цену на фастфуд?

ФНС подняла ставку НДС на гамбургеры до 20% с 1 октября. Ранее продавцы применяли к этим товарам ставку в 10%.
64

С 1 октября НДС для фастфуда вырастет до 20%, следует из письма Федеральной налоговой службы. В Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) появится специальный код для кулинарных изделий «вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер, и аналогичных изделий», передает РБК.

До нововведений некоторые продавцы могли относить продукцию к, в том числе, хлебобулочным изделиям недлительного хранения, что позволяло им применять пониженную ставку НДС, из-за того, что такая продукция входит в специальный перечень товаров, облагаемый НДС по сниженной ставке в 10%.

В компании Rostic's сообщили, что пока не планируют поднимать цены на свою продукцию. Другие компании не ответили, подорожают ли гамбургеры в связи с изменением НДС или нет.

Разобраться с анализом бизнеса, составить классную презентацию инвестору и подготовить отчет для собственника поможет программа повышения квалификации Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров. Вы научитесь выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. Повысьте свою ценность как эксперта и станьте востребованным специалистом!

Сейчас купить курс можно по выгодной цене за 21 900 ₽ вместо 29 900 ₽.

Купить курс

Комментарии

1
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 26 минут назад

    Главный бухгалтер

    Я мстю и мстя моя страшна!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Обзоры для бухгалтера

Binance «уходит» из России — а Цукерберг показал, как может выглядеть «Матрица» в реальности

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: к курсу рубля вместо подорожника хотят приложить китайскую мембрану, Силуанов раскрыл лайфхак по защите от инфляции, Набиуллина борется с кредитным рабством россиян, а длинные банковские вклады подумывают освободить от налогообложения.

2
Логотип Juvelex
Juvelex
Воинский учет

Вступили в силу новые штрафы за нарушение воинского учета и неоказание содействия военкоматам при мобилизации

С 1 октября 2023 вступили в силу обновленные штрафы за нарушение воинского учета в организации и неоказание содействия военкоматам при мобилизации.

21
Логотип nlukina
nlukina
Ведение бизнеса

«Леруа Мерлен» стала крупнейшей иностранной компанией в России. Forbes назвал самых крупных зарубежных игроков на рынке

Forbes назвал крупнейшие оставшиеся в России иностранные компании. Французская «Леруа Мерлен», японская JT Group и американская Philip Morris возглавили рейтинг. Из списка исчезли 22 компании, в том числе прошлогодний лидер Volkswagen Group .

«Леруа Мерлен» стала крупнейшей иностранной компанией в России. Forbes назвал самых крупных зарубежных игроков на рынке
17
Логотип МойСклад
МойСклад
Ведение бизнеса

20 миллионов на морепродуктах: бизнес-история компании «Море Рядом»

Устрицы, гребешки, морские ежи, креветки и прочие моллюски — ассортимент интернет-магазина «Море Рядом» в Санкт-Петербурге. Предприниматель Павел Каренгин отправился в это гастрономическое бизнес-путешествие в 2017 году.

20 миллионов на морепродуктах: бизнес-история компании «Море Рядом»
18
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Карьера бухгалтера

Сколько платят главному бухгалтеру

Разброс зарплат у главбухов большой. Где-то платят 50 тысяч, а где-то готовы платить все 400. На это влияют разные факторы: квалификация, регион,отрасль. Мы проанализировали вакансии на hh.ru в сентябре 2023 года и собрали выводы в статье.

Сколько платят главному бухгалтеру
92
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Маркетплейсы

Сколько денег нужно для запуска магазина на маркетплейсе

Открыть магазин в 2023 году можно в несколько кликов. Достаточно выбрать один из популярных маркетплейсов — и можно начать зарабатывать. Но даже если весь бизнес находится в онлайне, без расходов не обойтись. Сколько денег нужно для запуска магазина и какой минимальной суммы хватит для старта.

Сколько денег нужно для запуска магазина на маркетплейсе
25
Читать еще
Мнения