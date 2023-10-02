НДС на гамбургеры в России вырос вдвое. Поднимут ли цену на фастфуд?

ФНС подняла ставку НДС на гамбургеры до 20% с 1 октября. Ранее продавцы применяли к этим товарам ставку в 10%.

С 1 октября НДС для фастфуда вырастет до 20%, следует из письма Федеральной налоговой службы. В Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) появится специальный код для кулинарных изделий «вида сэндвич, включая гамбургер, чизбургер, и аналогичных изделий», передает РБК.

До нововведений некоторые продавцы могли относить продукцию к, в том числе, хлебобулочным изделиям недлительного хранения, что позволяло им применять пониженную ставку НДС, из-за того, что такая продукция входит в специальный перечень товаров, облагаемый НДС по сниженной ставке в 10%.

В компании Rostic's сообщили, что пока не планируют поднимать цены на свою продукцию. Другие компании не ответили, подорожают ли гамбургеры в связи с изменением НДС или нет.

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