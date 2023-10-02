С 1 октября для входа на Госуслуги нужно установить второй фактор защиты аккаунта

Дополнительное подтверждение входа в аккаунт на Госуслугах уже подключили 35 млн пользователей.

С 1 октября 2023 года становится обязательной двухфакторная аутентификация на Госуслугах. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

Дополнительное подтверждение входа нужно для того, чтобы повысить безопасность аккаунтов пользователей и усилить защиту персональных данных.

Пользователям Госуслуг доступно три варианта дополнительной защиты:

код из СМС,

одноразовый код из специального приложения (ТОТР),

вход по биометрии.

Дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек, — говорится в сообщении.

Чтобы установить второй фактор защиты, нужно войти в свой профиль, найти в разделе «Безопасность» кнопку «Вход с подтверждением» и выбрать один из трех вариантов дополнительного подтверждения.