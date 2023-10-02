Установят показатель для расчета накопительной пенсии

По данным статистики мужчины-пенсионеры живут более 16 лет, женщины – более 26 лет. Основываясь на этих данных, власти высчитали ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2024 год. Получилось 258 месяцев, но утвердят 264 месяца.

Законопроект с такой нормой рассмотрит Госдума.

В пояснительной записке к проекту приведен расчет этого показателя.

Мужчины Женщины Количество лиц пенсионного возраста 858 738 894 136 Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни 16,71 26,08 Ожидаемый период выплаты пенсии (858 738 х 16,71 + 894 136 х 26,08) / (858 738 + 894 136) х 12 = 258 месяцев

При этом в методичке Минтруда установлен максимальный период на 2024 год – 270 месяцев. Но так как 258 месяцев меньше, чем 270, то по правилам берут показатель прошлого года – 264 месяца.

Смотрите в нашей таблице, как менялся этот показатель.

Год Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 2016 234 2017 240 2018 246 2019 252 2020 258 2021 264 2022 264 2023 264 2024 264

Он нужен для расчет накопительной пенсии (не путайте со страховой).

Накопительная пенсия = пенсионные накопления / 264.

Получать накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Вместо накопительной пенсии можно получить все пенсионные накопления разом, если накопительная пенсия меньше 5 % от страховой.