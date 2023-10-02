Пенсии

Установят показатель для расчета накопительной пенсии

По данным статистики мужчины-пенсионеры живут более 16 лет, женщины – более 26 лет. Основываясь на этих данных, власти высчитали ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2024 год. Получилось 258 месяцев, но утвердят 264 месяца.
71

Законопроект с такой нормой рассмотрит Госдума.

В пояснительной записке к проекту приведен расчет этого показателя.

Мужчины

Женщины

Количество лиц пенсионного возраста

858 738

894 136

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни

16,71

26,08

Ожидаемый период выплаты пенсии

(858 738 х 16,71 + 894 136 х 26,08) / (858 738 + 894 136) х 12 = 258 месяцев

При этом в методичке Минтруда установлен максимальный период на 2024 год – 270 месяцев. Но так как 258 месяцев меньше, чем 270, то по правилам берут показатель прошлого года – 264 месяца.

Смотрите в нашей таблице, как менялся этот показатель.

Год

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

2016

234

2017

240

2018

246

2019

252

2020

258

2021

264

2022

264

2023

264

2024

264

Он нужен для расчет накопительной пенсии (не путайте со страховой).

Накопительная пенсия = пенсионные накопления / 264.

Получать накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

Вместо накопительной пенсии можно получить все пенсионные накопления разом, если накопительная пенсия меньше 5 % от страховой.

Комментарии

4
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 44 минуты назад

    264 месяца это возраст дожития от 55(60) лет для женщин  или от 60( 65) лет для мужчин?  

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 38 минут назад

      Главный бухгалтер

      пять на два не делится? берём по одному - получай! (с)

      264 месяца это возраст дожития от 55(60) лет для женщин  или от 60( 65) лет для мужчин?  

      Поскольку у мужчин и женщин цифра разная, для учёта лучше использовать .... возраст черепахи!

    • Логотип бух2007
      бух2007
      30 минут назад

      264 месяца это возраст дожития от 55(60) лет для женщин  или от 60( 65) лет для мужчин?  

      по идее, от 55/60. Потому что накопительную дают по старому возрасту

  • Логотип бух2007
    бух2007
    26 минут назад

    При этом в методичке Минтруда установлен максимальный период на 2024 год – 270 месяцев. Но так как 258 месяцев меньше, чем 270, то по правилам берут показатель прошлого года – 264 месяца.

    вот это интересно. То есть по данным Росстата и расчетам Минтруда люди живут 258 месяцев.

    Но по правилам продолжительность жизни не может быть ниже чем по расчетам прошлого года.

    Т.е. люди живут 258 мес, но их накопления будут делить на 264 мес.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
Воинский учет

Документы воинского учета в организации: какие нужны

В каждой организации должен быть организован воинский учет работников. Это означает, что каждый работодатель должен информировать военкомат о своих военнообязанных сотрудниках. Какие документы должны быть в организации?

Документы воинского учета в организации: какие нужны
3
381
Логотип proffnalog
proffnalog
Судебная практика по налоговым спорам

Может ли директор организации, в качестве самозанятого, выдавать займы своей фирме?

Налоговый орган, считает неправомерным обложение данных доходов НПД в соответствии с Законом № 422-ФЗ.

18
Логотип МойСклад
МойСклад
Ведение бизнеса

20 миллионов на морепродуктах: бизнес-история компании «Море Рядом»

Устрицы, гребешки, морские ежи, креветки и прочие моллюски — ассортимент интернет-магазина «Море Рядом» в Санкт-Петербурге. Предприниматель Павел Каренгин отправился в это гастрономическое бизнес-путешествие в 2017 году.

20 миллионов на морепродуктах: бизнес-история компании «Море Рядом»
82
Логотип ХановЗащитникБизнеса
ХановЗащитникБизнеса
Уклонение от уплаты налогов

Прекращение уголовного дела по статье 199 УК РФ. Обзор законопроекта

Пусть вариант защиты, связанный с увеличением суммы ущерба и декриминализация будет возможной и приятной альтернативой защиты или запасным вариантом, но не более.

37
Логотип motaev
motaev
Менеджмент

Проблема «несбытие мечт». Что это такое и какая потребность из нее вытекает

Проблема «несбытие мечт» — это когда мечты не сбываются, то есть не происходит фактического перехода из одного действительного не желательного состояния в другое действительное, но уже желаемое состояние, в заданные сроки.

Проблема «несбытие мечт». Что это такое и какая потребность из нее вытекает
38
Логотип SmartConsulting
SmartConsulting
Зарплата

Время простоя в организации: как правильно оформить и оплатить

Как показать простой в табеле учета рабочего времени? Объявление простоя в период кризиса для владельцев бизнеса является одним из способов сохранить производство и рабочий персонал. Простой в табеле учета рабочего времени обозначается по-разному, в зависимости от того, что именно стало причиной его возникновения.

Время простоя в организации: как правильно оформить и оплатить
38
Логотип ВДГБ
ВДГБ

Как правильно настроить услуги в программе 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ

В настоящее время автоматизация бухгалтерии и управления жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ) стала неотъемлемой частью работы многих организаций, занимающихся предоставлением коммунальных услуг. Одной из самых популярных программ для этой цели является "1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ".

Как правильно настроить услуги в программе 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ
30
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

Если вы решили построить ФОК для сотрудников. Мнение ФНС и суда

Компания решила построить физкультурно-оздоровительный комплекс для своих сотрудников, чтобы те отдыхали вовремя пребывания на вахте. ИФНС в ходе проверки сняла вычеты, предъявленные компании при строительстве комплекса. Общество пошло в суд.

Если вы решили построить ФОК для сотрудников. Мнение ФНС и суда
91
Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Обзоры для бухгалтера

Binance «уходит» из России — а Цукерберг показал, как может выглядеть «Матрица» в реальности

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: к курсу рубля вместо подорожника хотят приложить китайскую мембрану, Силуанов раскрыл лайфхак по защите от инфляции, Набиуллина борется с кредитным рабством россиян, а длинные банковские вклады подумывают освободить от налогообложения.

62
Читать еще
Мнения