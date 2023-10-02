Установят показатель для расчета накопительной пенсии

Законопроект с такой нормой рассмотрит Госдума.
В пояснительной записке к проекту приведен расчет этого показателя.
Мужчины
Женщины
Количество лиц пенсионного возраста
858 738
894 136
Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни
16,71
26,08
Ожидаемый период выплаты пенсии
(858 738 х 16,71 + 894 136 х 26,08) / (858 738 + 894 136) х 12 = 258 месяцев
При этом в методичке Минтруда установлен максимальный период на 2024 год – 270 месяцев. Но так как 258 месяцев меньше, чем 270, то по правилам берут показатель прошлого года – 264 месяца.
Смотрите в нашей таблице, как менялся этот показатель.
Год
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
2016
234
2017
240
2018
246
2019
252
2020
258
2021
264
2022
264
2023
264
2024
264
Он нужен для расчет накопительной пенсии (не путайте со страховой).
Накопительная пенсия = пенсионные накопления / 264.
Получать накопительную пенсию могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.
Вместо накопительной пенсии можно получить все пенсионные накопления разом, если накопительная пенсия меньше 5 % от страховой.
Комментарии4
264 месяца это возраст дожития от 55(60) лет для женщин или от 60( 65) лет для мужчин?
Главный бухгалтер
пять на два не делится? берём по одному - получай! (с)
Поскольку у мужчин и женщин цифра разная, для учёта лучше использовать .... возраст черепахи!
по идее, от 55/60. Потому что накопительную дают по старому возрасту
вот это интересно. То есть по данным Росстата и расчетам Минтруда люди живут 258 месяцев.
Но по правилам продолжительность жизни не может быть ниже чем по расчетам прошлого года.
Т.е. люди живут 258 мес, но их накопления будут делить на 264 мес.