Фиксированные взносы ИП

Если ИП не уменьшал авансы по УСН на фиксированные взносы в 1 и 2 квартале, можно сделать это сейчас

Некоторые ИП в 1 и 2 квартале не платили фиксированные взносы, поэтому авансы по УСН считали без учета уменьшения на взносы. Сейчас можно все пересчитать.
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Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Ситуация такая:ИП планирует закрыть бизнес. Фиксированные взносы за 2023 год он не платил, и следуя старым правилам, не уменьшал на них налог. В итоге налог уже уплачен в полной сумме. Теперь ИП хотел бы все пересчитать, чтобы переплаченные авансы по УСН пошли в уплату взносов.

Коллеги подсказывают, что есть несколько вариантов действия в подобной ситуации.

Во-первых, можно ничего не делать и просто сдать декларацию, где налогу уже будет с учетом уменьшения.

Во-вторых, можно пересдать уведомления за 1 и 2 квартал, обнулив там налог. Если вместо уведомлений были платежки-02, то сейчас можно сдать уведомления.

В-третьих, можно сейчас сдать отрицательное уведомление по УСН за 3 квартал. Аналогичным образом будет заполнена и декларация.

Пример

Доход ИП на УСН 6% ежеквартально – 180 тыс. рублей. Он сдал уведомления по УСН за 1 квартал на 10 800 руб, за 2 квартал – на 10 800 руб. и уплатил эти суммы. Они ушли с ЕНС в бюджет.

Вариант №1 (декларация)

Вариант №2 (пересдача уведомлений за 1 и 2 квартал)

Вариант №3 (отрицательное уведомление за 3 квартал)

Уведомление за 1 квартал (как было)

10 800

Уведомление за 2 квартал (как было)

10 800

Уточненное уведомление за 1 квартал

нет

0

нет

Уточненное уведомление за 2 квартал

нет

0

нет

Уведомление за 3 квартал

нет

нет

– 21 600

Строка 020 раздела 1.1 декларации

0

0

10 800

Строка 040 раздела 1.1 декларации

0

0

10 800

Строка 070 раздела 1.1 декларации

0

0

0

Строка 080 раздела 1.1 декларации

0

0

21 600

Строка 100 раздела 1.1 декларации

0

0

0

Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и как вернуть переплату за 1 и 2 квартал, мы разбирали здесь.

Комментарии

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