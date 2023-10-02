Если ИП не уменьшал авансы по УСН на фиксированные взносы в 1 и 2 квартале, можно сделать это сейчас

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Ситуация такая:ИП планирует закрыть бизнес. Фиксированные взносы за 2023 год он не платил, и следуя старым правилам, не уменьшал на них налог. В итоге налог уже уплачен в полной сумме. Теперь ИП хотел бы все пересчитать, чтобы переплаченные авансы по УСН пошли в уплату взносов.
Коллеги подсказывают, что есть несколько вариантов действия в подобной ситуации.
Во-первых, можно ничего не делать и просто сдать декларацию, где налогу уже будет с учетом уменьшения.
Во-вторых, можно пересдать уведомления за 1 и 2 квартал, обнулив там налог. Если вместо уведомлений были платежки-02, то сейчас можно сдать уведомления.
В-третьих, можно сейчас сдать отрицательное уведомление по УСН за 3 квартал. Аналогичным образом будет заполнена и декларация.
Пример
Доход ИП на УСН 6% ежеквартально – 180 тыс. рублей. Он сдал уведомления по УСН за 1 квартал на 10 800 руб, за 2 квартал – на 10 800 руб. и уплатил эти суммы. Они ушли с ЕНС в бюджет.
Вариант №1 (декларация)
Вариант №2 (пересдача уведомлений за 1 и 2 квартал)
Вариант №3 (отрицательное уведомление за 3 квартал)
Уведомление за 1 квартал (как было)
10 800
Уведомление за 2 квартал (как было)
10 800
Уточненное уведомление за 1 квартал
нет
0
нет
Уточненное уведомление за 2 квартал
нет
0
нет
Уведомление за 3 квартал
нет
нет
– 21 600
Строка 020 раздела 1.1 декларации
0
0
10 800
Строка 040 раздела 1.1 декларации
0
0
10 800
Строка 070 раздела 1.1 декларации
0
0
0
Строка 080 раздела 1.1 декларации
0
0
21 600
Строка 100 раздела 1.1 декларации
0
0
0
Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и как вернуть переплату за 1 и 2 квартал, мы разбирали здесь.
Комментарии